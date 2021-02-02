Son olarak The White Tiger ile övgüler alan Ramin Bahrani, Aravind Adiga’nın yeni romanı Amnesty için çalışmalarına başladı.

Bahrani’nin yazacağı, yöneteceği ve yapımcılığını üstleneceği film Netflix’te yayınlanacak.

Amnesty, 2020 yılı Ocak ayında yayınlandı ve New York Times bestseller listelerine girip Man Booker ödülünü kazandı. Bahrani duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Romanın 5 yıl önce taslağını okuduğumdan beri tutkum haline geldi. Filme uyarlamak için sabırsızlanıyorum. Bana bu şans verildiği için çok mutlu hissediyorum.”

Avustralya’da geçen öykü, Danny isimli ev temizliğiyle uğraşan mülteci bir gencin bir cinayetle ilgili bilgilere ulaşmasıyla başlıyor. Konuşursa sınır dışı edileceğini düşünen kahramanımız, katil olduğundan şüphelendiği insanla köşe kapmaca oynamaya başlıyor.