Netflix’in hem Amy Adams‘la, hem de Adam McKay‘le işbirliği yeni bir diziyle devam edecek. Hatırlanacağı üzere salgın öncesinde McKay, Jennifer Lawrence ve Cate Blanchett‘lı filmi Don’t Look Up‘ın çekimlerine başlamaya niyetlenmiş ama salgın yüzünden çekimler ertelenmişti. Filmin çekim tarihi henüz belli olmazken McKay’in Netflix için süper market zinciri Walmart’ı konu alan bir dizinin pilot bölümünü yöneteceği açıklandı.

Kings of America adı verilen dizinin merkezinde üç kadın (bir varis, bir yapımcı ve bir satışçı) yer alacak. Dizi bu üç kadının yollarının Walmart’a açılan bir davayla birlikte kesişmesine odaklanacak. Adams, McKay’le birlikte yürütücü yapımcılığı üstlenecek. Aktrisin dizideki rolü henüz açıklanmadı ama Sharp Objects dizisiyle TV’ye geçen aktris bir kez daha bir dizinin başrolünde yer alacak. 13 Reasons Why‘dan Diana Son dizinin showrunnerlığını üstlenecek.

Adams demişken… Aktrisin başrolünü üstlendiği Joe Wright filmi The Woman in the Window‘un hakları sürpriz bir kararla Disney’den Netflix’e geçti. 2019’da çekimleri tamamlanan filmi beğenmeyen Disney, Ross ve Reznor müziklerini çöpe atıp başka müzikler besteletmekle kalmayıp filmin bazı sahnelerini sil baştan çektirdi. Senarist Tracy Letts projede yer almaktan duyduğu pişmanlığı ifade etmekten kaçınmamıştı. Disney filmin son halini beğenmemiş olacak ki vizyona çıkarmadan hakları rakibi Netflix’e sattı. Adams gelecek yıl Nightbitch adlı kara komedi rol alacak. Aktrisi bu yıl Netflix yapımı Hillbilly Elegy filminde izleyebileceğiz.