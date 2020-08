Enchanted müzikalinin ardından daha çok dramalarda rol alan Amy Adams on üç yıllık aranın ardından müzikale dönecek. Aktris, Universal stüdyosu için hazırlanan Dear Evan Hansen adlı müzikale dahil oldu. Ben Platt, Kaitlyn Dever ve Amandla Stenberg gibi yetenekli genç oyuncuların başrollerini üstlendikleri bu müzikali Wonder‘ın yönetmeni Stephen Chbosky yönetecek. Aynı adlı Broadway müzikalinden ve Steven Levenson‘ın kitabından uyarlanacak filmde Adams, Zoe’nin (Dever) annesi Cynthia Murphy’i canlandıracak.

Evan Hansen adlı ergenin “İntihar eden çocuğun en yakın arkadaşıydım” yalanını söylemesinden sonra yüzleşmesi gerekli olayları konu alan müzikalin yapımcılığını La La Land‘in yapımcısı Marc Platt üstlenirken şarkıları La La Land‘ten Benj Pasek – Justin Paul ikilisi hazırlayacak.

Adams’a dönersek… Sevilen aktrisi bu yıl The Woman in the Window ve Hillbilly Elegy filmlerinde izleyebileceğiz, ki iki filmi de Netflix yayınlayacak. Aktris 2021’de Justice League‘in yeni kurgusuyla, daha sonra Kings of America dizisiyle ve Nightbitch filmiyle karşımıza çıkacak.