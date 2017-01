Yıllar önce şarkıcı Janis Joplin’in hayatını konu alan biyografik film Janis Joplin: Get It While You Can‘in başrolü Amy Adams’a teslim edilmiş ama bir türlü çekim aşamasına geçilememişti. Nedeniyse yönetmenlerin bir süre sonra projeyi çekmemek istememeleriydi. Filmin yönetmenliği en son Jean-Marc Vallee’ye teslim edildi ama gene çekim aşamasına geçilemedi. Gelen yeni habere göre Amy Adams da, Vallee de bu projeden çekilmişler. Vallee filmin çekilmeyeceğini söylemiş. Joplin’in hayatını konu alan başka bir projenin olduğunu belirtelim. Janis adlı filmin başrolü geçtiğimiz aylarda Michelle Williams’a teslim edilmişti. Sean Durkin’ın yöneteceği filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Adams’ın başrolünü, Vallee’nin yönetmenliğini üstleneceği HBO dizisi Sharp Objects‘in çekimlerine 6 martta başlanacağı açıklandı. Bu dizi, Gillian Flynn’in aynı adlı romanından uyarlanacak. 8 bölümden oluşan bu mini dizinin 2018’de yayınlanması planlanıyor. Vallee’nin tüm bölümlerini çektiği HBO dizisi Big Little Lies ise gelecek aydan itibaren yayınlanacak. Adams bu diziden sonra yazın Desenchanted filminde rol alacak.