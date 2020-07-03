seçki Dizi Pazarı: Freaks and Geeks Freaks and Geeks, NBC'de 1999-2000 arası yayınlanan Paul Feig tarafından yaratılan ve yapımcılığını Judd Apatow'un yaptığı bir diziydi......

haber Hollywood’un En Küfürbaz Oyuncusu Jonah Hill Buzz Bingo isimli ingiliz online oyun sitesinin çalışanları çok sıkılmış olacak ki oturup 3500 film senaryosundan en küfürbaz oyuncuyu bulmaya çalışmışlar....

haber Fear Agent: The Boys Ekibinden Uyarlama Rick Remender'in çizgi dizisi Fear Agent, Amazon, Peacock, HBO Max arasında büyük bir mücadeleye sahne olmuş ve en sonunda hakları Amazon almıştı...