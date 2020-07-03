03 Temmuz 2020 133 görüntüleme
Yönetmenliğini Brandon Trost’un yaptığı An American Pickle, Seth Rogen’in karakterini 100 yıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Simon Rich’in senaryosundan uyarlanan film, 1920 yılında Herschel Greenbaum isimli musevi bir işçinin çalıştığı fabrikada turşu suyuna düşmesiyle başlıyor ve 100 yıl sonra uyanmasıyla olaylar gelişiyor. 2020’de Greenbaum’un geride kalan tek akrabası bilgisayar yazılımcısı torunudur.
Filmin yardımcı oyuncu kadrosunda Sarah Snook, Joanna Adler, Jorma Taccone ve Geoffrey Cantor var.
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