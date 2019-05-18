Leonardo DiCaprio’nun yapımcılığını üstlendiği And We Go Green, elektrikli araçların kullanıldığı Formula E’nin gelişimini ve yayılmasını anlatıyor. Fisher Stevens’ın yönetmenliğini yaptığı belgeselde “çevreci bir otomobil yarışı” fikrinin nasıl geliştiğini, büyüdüğünü ve gelecek yatırımlarını bu alana yapan şirketlerin organizasyonu nasıl sahiplendiğini aktaracak. Jean-Eric Vergne’in şampiyonluk senesine ve onun da hayatına odaklanılan film ilk gösterimini Cannes’da yaptı.