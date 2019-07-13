HBO ilk sezonuyla çok iyi izlenme oranlarına erişip pek çok ödül kazanan dizisi Big Little Lies‘ı aslında mini dizi olarak tasarlamış ama daha sonra kararını değiştirip ikinci sezonu onaylamıştı. Lakin ilk sezonu çekip kurgulayan Jean-Marc Vallee dizinin ikinci sezonunu gereksiz görmüş, bu yüzden ikinci sezonu yönetmek istememiş, bunun yerine Sharp Objects‘i çekmişti. Vallee’nin ayrılışından sonra HBO yönetmenlik için Andrea Arnold‘la anlaşmış, çekimlere de hemen başlanmıştı. Indiewire’ın haberine göre çekimlerdeki tek sorun senarist/showrunner David E. Kelley‘nin sete sadece bir saatliğine uğramasıymış. Bunun dışında bir sorun yaşanmazken asıl sorunlar çekimlerden sonra ortaya çıkmış.

Arnold çekimleri tamamladıktan sonra Londra’ya dönüp ekibiyle birlikte kurgu sürecine başlamış. Kurgu süreci devam ettiği sıralarda Vallee de Sharp Objects‘i tamamladığından yürütücü yapımcısı olduğu Big Little Lies‘ın 2. sezonunu izlemeye başlamış. Ama HBO da, Vallee de kurguyu beğenmediklerinden çok geçmeden Arnold’ı kurgu sürecinden uzaklaştırmışlar. HBO ve Vallee 2. sezonunun kurgusunun ilk sezondan farklı olduğunu gördükleri için Arnold’ı uzaklaştırıp 2. sezonu ilk sezona benzetmek için hemen kolları sıvamışlar. Öyle ki HBO toplamda 11 kurgucuyla çalışıp 2. sezonu yayına hazır hale getirmeye çalışmış. Kurgu devam ettiği sıralarda Vallee de bazı sahneleri baştan çekmiş. Peki HBO ve Vallee, Arnold’la anlaşırken ortaya farklı bir sezonun çıkacağını bilmiyorlar mıydı? Indiewire’ın haberine göre, hayır, bilmiyorlarmış. Vallee kendi sinemasını Arnold’ınkine benzetmiş, “Benim gibi doğal ışığı kullanmayı çok seviyor,” demiş.

Deadline’ın haberine göre ise, Arnold’a hiçbir zaman son kurgu sözü verilmemiş, kontratına son kurgunun kendisine ait olacağı şeklinde bir madde eklenmemiş. Ama Indiewire göre de Arnold’a Vallee’nin kurguyu şekillendirebileceği söylenmemiş. Big Little Lies‘ın 2. sezon kamera arkası entrikaları böyle… Dizinin 3. sezonu şimdilik düşünülmüyor.