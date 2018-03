İngiliz aktris Andrea Riseborough‘u bu yıl Nicolas Cage’li Mandy filminde, Garrett Hedlund’lı Burden filminde ve Steve Buscemi’li Nancy filminde izleyebileceğiz. Yakın zamanda sona eren Waco dizisinde de rol alan Riseborough projelerine bir film ve bir mini dizi dahil etti. Riseborough en son Mia Wasikowska’lı Piercing filmini çeken Nicolas Pesce‘nin yöneteceği korku filmi The Grudge‘un başrolünü üstlenecek. Sam Raimi’nin yapımcılığını üstlendiği bu film 2004’te vizyona giren aynı adlı korku filminin yeniden çevrimi olacak. Riseborough dedektiflik yapan bekâr bir anneyi oynayacak.

Öte yandan aktris, Amazon’un Zero, Zero, Zero adlı mini dizisinin de başrolünü ise üstlenebilir. Avrupa’da Sky Network kanallarında yayınlanacak bu mini dizi, Gomorrah kitabının yazarı Roberto Saviano’nun aynı adlı kitabından uyarlanacak. Dizi uluslararası kokain trafiğini konu alacak, aktris teklifi kabul ederse ailesinin finans imparatorluğunu yöneten Emma Landry adlı karakteri oynayacak. Diziyi Gomorrah ve Sicario 2: Soldado‘nun yönetmeni Stefano Sollima yönetecek. Aktrisin sıradaki projesi Lone Scherfig’in yöneteceği Secrets from the Russian Tea Room filmi olacak.