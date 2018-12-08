Andrei Tarkovsky, Sculpting in Time isilyi kitabında sinemanın geneliyle ve usta isimleriyle ilgili fikirlerini Charlie Chaplin’in sinemasıyla örneklendirir.

“Bresson’un janrı nedir? Bence yok. Bresson, Bresson’dur. Kendisi bir sinema janrıdır. Antonioni, Fellini, Bergman, Kurosawa, Dovzhenko, Vigo, Mizoguchi, Buñuel… Hepsinin sineması ancak kendi isimleriyle tanımlanabilir. Sinemayı türlere ayırma, konsept uydurmalar, mezar taşı kadar soğuk çabalar.””

“Chaplin komedi midir? Hayır, Chaplin’dir, basit ve saf, kendine özgü bir fenomen, başka kimse onu tekrarlayamaz. Katıksız bir abartıyla oynar ve ekranda göründüğü her anda sizi kahramanca davranışlarının gerçekliğiyle etkiler. En absürd sahnesinde bile Chaplin doğaldır ve bu yüzden çok komiktir. Kahramanın çevresindeki saçma ve absürd dünyayı fark edemediği ve ona göre davrandığı kanısına varırız. Bir sahnesini hatırlıyorum. Spaghetti ile beraber tavandan sarkan ince kağıt şeritleri yiyordu. Bunu seyrederken bile “saçmalık” diye düşünemiyorsunuz. Size doğallığı ve canlılığı hissettiriyor. Bütün yaptıklarının sahte olduğunu, rol yapmak olduğunu biliyoruz. Ama o performansıyla bunu “olabilir” gibi gösteriyor, ikna ediyor ve bu yüzden çok komik geliyor.”

“Chaplin oynamıyor. Kendini o aptalca durumların bir parçası hale getiriyor, organik bir yönüymüş gibi görünmesini sağlıyor. Chaplin bir klasiktir. 300 yıl önce ölmüş olsa bile hatırlanırdı, eksiksizdir”