Andrei Tarkovsky: Yedi Samuray Neden Bir Başyapıt?

Andrei Tarkovsky, sinema tarihinden en çok sevdiği ve etkilendiği filmleri sıralarken Akira Kurosawa’nın Yedi Samuray’ını her zaman farklı bir yere koydu. Film hakkında bir röportajda yaptığı tahlil, aynı zamanda Kurosawa’yı en iyi anlatan yorumlardan biridir.

“Onun için ana amaç modern karakterler, modern problemler ve hayatı irdelemek için kullanılan modern metodlardır. Kendine hedef olarak hiç bir zaman Ortaçağ’dan bir samurayın hayatını aynen kopyalamayı hedef olarak koymadı. Onun yarattığı Ortaçağ’ı yabancılık ve egzotizm hissetmeden, kolayca algılarsınız.”

“Muhteşem bir sanatçıdır. Psikolojik bağlantıları, karakter gelişimini ve senaryonun ilerlemesini çok iyi gösterir. Dünya hakkında benzersiz bir vizyonu vardır. Ortaçağ hakkındaki Yedi Samuray sizi ister istemez bugünün dünyası ve sorunları hakkında düşündürür. İzlerken “Ben bu yaşananların hepsini biliyorum” hissini yaşarsınız. Bu Aristotle’a göre sanatın ulaşabileceği en yüksek kalitedir. Eğer izlediğiniz, okuduğunuz eserde kendinizden de birşeyler bulabilirsiniz, kendinizden gizlediğiniz özellikleri yakalarsanız, mutluluk duyarsınız”

“Akira Kurosawa tarihin sosyal analizi açısından da her zaman ilginçtir. Aynı senaryoyu paylaşan Yedi Samuray ve The Magnificent Seven’ı karşılaştırdığınızda özellikle görsel açıdan farkı anlarsınız. Kurosawa’nın tarihçiliği karakterler üzerine kuruludur. Bu karakterler asla konvansiyonel değildir. Ortak yönleri olan kılıç kullanmak dışında hiçbir özellikleri olmasa da her samurayın ayrı bir kaderi vardır. Onurlarını korumaktan başka hiçbir amaçları yokken kendilerini köylüleri korurken bulurlar.”

“Filmin sonunda sadece dahilikle açıklanabilecek bir sahne bulunur. Mezarlık ve köylülerin pirinç ekmeye devam ettiği, samurayların gidip geldiği ama ülkenin aynı kaldığı sahne. Samuraylar bir o yandan, bir bu yandan esen rüzgarlar gibidir. Onlar gider, gelir ama köylüler yeryüzünde kalmaya devam eder.”