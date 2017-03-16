Netflix iddialı bir proje hazırlıyor. War Party adı verilen filmin senaristliğini ve yönetmenliğini en son Brad Pitt ve James Gandolfini’li Killing Them Softly filmini çeken Andrew Dominik’in, başrolünü Tom Hardy’nin, yapımcılığını ise Hardy’le Taboo dizisinde çalışan Ridley Scott’ın üstleneceği açıklandı. Hardy bu filmde Amerikan ordusunun Navy Seal adlı biriminden bir askeri oynayacak. Filmin çekim tarihi ve konusu henüz açıklanmadı. Bildiğimiz tek şey, Hardy’nin oynayacağı askere odaklanılacağı. Bu filmin hakları için Amazon ve Universal da mücadele ettiler ama haklar daha fazla para ödeyen Netflix’in oldu.