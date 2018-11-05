9 sezondur AMC kanalında yayın hayatına devam eden zombi draması The Walking Dead‘in başrolünü 9 yıldır üstlenen Andrew Lincoln ve yardımcı oyunculardan Lauren Cohan diziden ayrıldılar. Cohan’ın ileride diziye dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz ama Lincoln, Rick rolünü bir süre daha oynayacak gibi görünüyor. Bugünkü haberlere göre AMC, Walking Dead evrenini üç filmle genişletmeyi planlıyor. Bu üç filmin de başrolü Lincoln’ın. Haberlere göre üç film de büyük bütçeli olacak.

Scott M. Gimple, “Rick’in öyküsü filmlerde devam edecek,” demiş. Walking Dead evrenini önümüzdeki yıllarda yeni filmlerle, dizilerle, dijital içeriklerle daha da genişletmeyi planlıyor. Yeni karakterler tanıtılacak, yeni durumlar oluşacak ama eski karakterlerin geçmişlerini de araştıracaklarmış. Filmlere dönersek… Her film iki ayda çekilecek, böylelikle Lincoln ailesine de vakit ayırabilecek, başka projelerde de yer alabilecek. İlk filmin çekim tarihi ve konusu açıklanmadı.