IT yeniden çevrimi ile büyük başarı yakalayan ve türe yeni bir soluk getiren Andy Muschietti, başka bir türü canlandırmak için kolları sıvadı. Efsanevi Manga, Attack on Titan, yetenekli yönetmenin elinde sinemaya uyarlanacak.

Dev humanoid uzaylıların gezegenimizi basıp, insanlığı yok olmanın eşiğine getirmeleri ve karşı koymamızı anlatan manga serisi 2015’te de filme çekilmişti. Filmin, 2013 tarihli manga’dan çok, bu filmin öyküsüne göre uyarlanacağı belirtiliyor. Muschietti filme en erken 2019 sonbaharında başlayabilecek.