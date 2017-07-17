Eylül ayında gösterime girecek It filmini çeken Andy Muschietti kariyerine bir dizi ve bir filmle devam edecek. Muschietti, Hulu kanalı için Locke and Key adlı dizinin pilot bölümünü çekecek. Kanal bu dizinin pilot bölümünü Doctor Strange‘in yönetmeni Scott Derrickson’a teslim etmişti, ama Derrickson daha sonra Snowpiercer dizisinin pilot bölümünü çekmeyi tercih edince yönetmenlik koltuğu Muschietti’nin oldu. Dizi, Stephen King’in oğlu Joe Hill’in kaleme aldığı çizgi-romandan uyarlanacak.

Muschietti’nin sıradaki filmi de açıklandı. Yönetmen, Sony için Robotech adlı bir film çekecek. Bu film 1980’lerde yayınlanan aynı adlı animeden uyarlanacak. 85 bölümden oluşan bu anime, ABD ve Japon ortak yapımıydı. Dizinin merkezinden savaş uçağından robotlara dönüşen karakterler yer alıyor. Konudan anlaşılacağı üzere Transformers benzeri bir film olacak. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Yönetmenin çekimlere başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.