Gemini Man projesi yirmi yıllık bir proje. Yirmi yılda bu projeyi hayata geçirmeye çalışan pek çok senarist, yönetmen ve yapımcı oldu ama bir türlü bu proje filmleştirilemedi. İlk kez 1997’de Disney’in Tony Scott’a teslim ettiği bu proje daha sonra Disney’den çıkmıştı. O dönemlerde filme gerekli teknoloji henüz ortada olmadığından film bir türlü çekilememişti. Filmin senaryosunu Brian Helgeland, sonra Andrew Niccol, daha sonra David Benioff kaleme almıştı. Bir ara Curtis Henson filmi Mel Gibson’ın başrolünde çekmeye niyetlenmişti, ama olmadı.

Ama bu kez olacak gibi görünüyor. Skydance stüdyosu filmin yönetmenliğini Ang Lee’ye teklif etti. Usta yönetmenle görüşmelere başlandığı açıklandı. Filmin çekim tarihi henüz belli değil. Lee, Gemini Man‘den önce boks filmi Thrilla in Manila‘yı çekebilir. Geçen yıl Lee’nin sıradaki filminin bu boks filmi olduğu açıklanmıştı. Gemini Man’e dönersek… Film aksiyon-gerilim türünde olacak, yaşlı bir suikastçıya odaklanacak. Bu suikastçı mesleğini bırakmak isteyecek, ama bu kararından sonra kendisinden 25 yaş genç ve daha yetenekli klonuyla mücadele etmek zorunda kalacak.