Bilimkurgu-aksiyon türündeki Gemini Man çok eski bir proje. Yirmi yıllık bir proje olan Gemini Man pek çok yönetmen, senarist ve başrol eskitti, bir türlü çekim aşamasına gelemedi. Yıllardır rafta duran bu proje sonunda geçen yıl raftan indirildi, yönetmenlik bu kez Ang Lee’ye teslim edildi. Başroller içinse Will Smith’le anlaşıldı. Smith iki rolde karşımıza çıkacak, aynı karakterin hem gençliğini (daha doğrusu klonunu) hem de yaşlılığını oynayacak. Filmin kötü karakteri için bu hafta Clive Owen’la el sıkışıldı. Kadın başrol içinse üç kişinin adı geçiyor: Tatiana Maslany, Mary E. Winstead ve Elizabeth Debicki. Rol bu üç aktristen birisine gidecek.

Şu sıralar Guy Ritchie’nin Disney için çektiği müzikal film Aladdin‘de oynayan Smith çekimleri tamamladıktan sonra, bu şubatta Gemini Man‘in çekimleri başlayacak. Smith mesleği olan suikastçılığı bırakmak isteyen ama bu kararından sonra 25 yıl önceki halinin klonuyla karşılaşan Henry’i oynayacak. Film Henry’nin klonuyla mücadelesini anlatacak. Owen bu klon programının başındaki kötü adamı oynayacak. Maslany, Winstead veya Debicki, Henry’le aynı şirkette çalışan, daha sonra Henry’i gözetlemekle görevli olan Danny’i oynayacak. Film 4 Ekim 2019’da vizyona girecek.