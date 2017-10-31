Ex-Drummer’dan tanıdığımız flaman yönetmen Koen Mortier, 2009 ölen belçikalı Frank Vandenbroucke’nin son günlerini anlatan bir film çekiyor.

Yönetmen: 2007’de Ex-Drummer ile karşımıza çıkan ve hayran bırakan 2010’da da 22nd of May’i çektikten sonra sinemaya ara veren flaman yönetmen Koen Mortier.

Oyuncular: Vincent Rottiers Fatou N’Diaye, Paul Bartel, Michael Kohlhaas

Konu: Film Dimitri Verhulst’un romanından uyarlanıyor ve 2009’da Senegal’de bir otel odasında ölü bulunan sevilen belçikalı bisikletçi Frank Vandenbroucke’nin son 34 gününü anlatıyor. Romanda ünlü sporcunun hayatı senegalli bir seks işçisinin yaşamıyla kesişiyor ve olaylar gelişiyordu.