2013 tarihli, uçuk ama eğlenceli Olympus Has Fallen, çok kötü eleştiriler alan London Has Fallen derken sıra Angel Has Fallen isimli gereksiz üçüncü filme geldi.

Gerard Butler’ın bir kez daha başkanın koruması Mike Banning’i canlandırdığı filmi Ric Roman Waugh yönetmiş. Danny Huston, Michael Landes, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith ve Lance Reddick’in dışında yapımcılar usta oyuncular Morgan Freeman ve Nick Nolte’yi de kandırmış görünüyor.