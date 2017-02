Bir süredir oyunculuktan çok yönetmenliğe odaklanan ve arka arkaya dört film çeken Angelina Jolie’nin sıradaki filmleri açıklandı. Jolie yönetmenliğe devam edecek ama bazı haberlerde belirtildiği gibi oyunculuk kariyerini noktalamayı şimdilik düşünmüyor. Tam tersine şu sıralar Universal stüdyolarından çıkacak iki filmde de rol alabilir. Aktrisin tüm projeleri şöyle:

Jolie şu sıralar First They Killed My Father filminin post prodüksiyonuna hızla devam ediyor. Kamboçya’da bir kızın (adı Loung Ung) babasının Kızıl Kemerler’ce öldürülmesini, daha sonra kızın büyüyüp insan hakları aktivisti ve yazar olmasını konu alan bu film bu yıl Netflix’te yayınlanacak. Jolie filmin senaryosunu Ung’la birlikte Ung’un anı kitabından uyarladı. Bu filmle meşgul olan aktrisin Africa adlı filmi çekmekten vazgeçtiği bugün açıklandı. Jolie bu filmi Brad Pitt’in başrolünde, Roger Deakins’in görüntü yönetmenliğinde Afrika’da çekmeyi planlıyordu ama filmin büyük bütçesi, Jolie’nin yönettiği filmlerin ödül sezonunda beklenenleri verememesi, Jolie’nin Pitt’ten boşanması gibi pek çok nedenden ötürü Jolie filmden çekildi. Yerine başka bir yönetmen getirilip daha küçük bir bütçeyle film çekilecek.

Jolie’nin rol alabileceği projeler şunlar: Disney, Jolie’nin Maleficent serisine dönüp ikinci filmde oynamasını çok istiyor. Şimdilik filmin ne zaman çekileceği bilinmiyor ama yüksek ihtimalle Jolie rolünü tekrarlayacak. Jolie, Universal için çekilecek Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair filminde 34 yıl boyunca Çarlık Rusyası’nı yöneten II. Katerina’yı oynamak için stüdyoyla görüşüyor. Universal için çekilecek, 2. Dünya Savaşı’nda geçecek The Spy Who Loved filminde de oynayabilir. İki film de aynı adlı kitaplardan uyarlanacak. Jolie, Wanted 2 ve Spy 2 tekliflerini reddettiği de açıklandı. Jolie, Alessandro Baricco’nun Without Blood adlı kitabından uyarlanacak filmle yönetmenliğe dönecek. Bu film de savaşa odaklanacak. Jolie, Disney’in çocuklar için hazırlattığı The One and Only Ivan adlı animasyonun yapımcılığını üstlenecek. Jolie, Sony’nin hazırlattığı Shoot Like a Girl filminde de rol alabilir. Filmin senaryosunu Jason Hall kaleme alıyor. Jolie’nin tüm projeleri bunlar. Ama kariyerine önce hangi filmle devam edeceği bilinmiyor.