Her yıl olduğu gibi 2018’de de Shameless dizisiyle meşgul olacak aktris Emmy Rossum, Shameless‘ın 9. sezonundan evvel Angelyne adlı mini dizinin başrolünü üstlenecek. Mr. Robot dizisiyle ünlenen, bu aralar pek çok projeyle meşgul olan, Rossum’un eşi Sam Esmail bu dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Esmail ile Rossum’un daha önce bağımsız bilimkurgu filmi Comet‘ta da çalıştıklarını, Angelyne‘in ikinci ortak yapımları olacağını belirteyim. Dizi, The Hollywood Reporter muhabiri Gary Baum’ın makalesinden uyarlanacak. Makale 1960’larda Los Angeles’taki billboardları süsleyen Angelyne’in -gerçek adı Renee Goldberg- yaşamına odaklanacak. Goldberg 1950’de Polonya’da Holokost’tan kurtulan bir ailede dünyaya geldi. 1965’te annesini kaybetti, babası tekrar evlendi. Goldberg daha sonra kendisini baştan yaratıp LA’deki billboardları süslemeye başlar, Jim Carrey’li Earth Girls are Easy‘de oynar. Dizinin çekim tarihi açıklanmadı.