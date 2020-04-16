Los Angeles’ta billboard’ları kendi fotoğraflarıyla donatan ve medyanın ilgisini çekerek ünlü olan Angelyne, NBC’nin dijital platformu peacock’ta dizisi yayınlanacak isimler arasında.

Ünlü olduktan sonra bir süre şarkıcılığı deneyen ancak pek başarılı olamayan Angelyne, Emmy Rossum tarafından canlandırılacak. Fragman Rossum’un karaktere bürünmekteki başarısını gösteriyor. Dizi öyküyü sürükleyici bir şekilde anlatabilirse bir Emmy yolda gibi…

Dizinin yapımcılığını Rossum ve eşi Sam Esmail yapacaklar.