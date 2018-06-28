HBO’nun Duplass kardeşlere yaptırdığı animasyon dizi Animals’ın üçüncü sezonu yaklaştı. Küçük bir kitleye hitap etse de istikrarlı bir takipçiye ulaşan dizinin üçüncü sezon seslendirme kadrosu göz kamaştırıcı. Tracy Morgan, Edie Falco, Anthony Mackie, Awkwafina, Lucy Liu, Michael Sheen, John Mulaney ve çok daha fazlası bu ilginç diziye yeni sezonda sesini verecek. Demi Moore da bir bölümde görüntüsüyle yer alacak.

Üçüncü sezon 3 Ağustos’ta yayınlanmaya başlayacak.