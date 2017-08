Animasyon filmlerde kurgu nasıl yapılıyor? Vimeo sitesinden The Royal Ocean Film Society adlı hesap, animasyon filmlerin kurgusu üzerine 8 dakikalık doyurucu bir video paylaştı. Cars, Toy Story 3 ve The Secret Life of Pets animasyonlarının deneyimli kurgucusu Ken Schretzmann’ın ve diğer önemli kurgucuların animasyon filmlerinin en uzun süreci olan, her şey sona erdikten sonra dönüp düzeltmenin kanlı canlı oyuncularla çekilen filmlere göre daha zor olduğu kurgu hakkında görüşlerine de yer verildi.