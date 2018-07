Anna Gunn, Breaking Bad’de başarıyla canlandırdığı, dizi dünyasının en nefret toplayan karakterlerinden Skyler White hakkında konuştu:

“2008’den itibaren tuhaf ve kafa karıştırıcı bir yolculuğa çıktım. Çok zordu çünkü Skyler White’tan nefret eden izleyenler özel hayatımı zehir ediyordu. Bu tepkiler hala devam ediyor. Aslında bu tepkiler bir yandan da karakteri çok iyi ve inandırıcı oynadığım anlamına geliyor.”

“Tepkilere, seksist olmadığı sürece ve belli bir sınırı aşmadığı sürede gülerek yanıt veriyorum. Dizinin yapımcıları ve birlikte oynadığımın oyuncuların da karakterin başarısında rolü büyük. İnsanlar Walt’ta bir kahraman buldular. Onunla kendilerini çok özdeşleştirdiler.”

‘Why is your character such a bitch?,’” (Neden karakterin bu kadar o…u) cümlesi hayatımda en sık duyduğum kelimeler. Sanırım yeni bir karakteri çok iyi bir şekilde oynamadan Skyler etkisi geçmeyecek.