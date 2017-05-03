Philip K. Dick’in kısa öykülerinden uyarlanan Philip K. Dick’s Electric Dreams dizisinin kadrosuna Anna Paquin ve Terrence Howard da dahil edildi. Hemen belirtelim ki bu iki oyuncu da diziye dahil olan diğer oyuncular gibi sadece bir bölümde yer alacaklar. Dizi, Black Mirror gibi her bölümde farklı oyuncularla farklı bir öyküyü anlatacak. Bryan Cranston’ın yapımcılar arasında yer aldığı, Amazon için çekilen dizide Paquin’le Howard, Real Life adlı bölümde rol alacaklar. Paquin bir polis memurunu, Howard oyun tasarımcısını oynayacak.

Dizide Steve Buscemi, Cranston, Geraldine Chaplin, Mireille Enos, Greg Kinnear, Tuppence Middleton, Jack Reynor, Timothy Spall, Hayley Squires, Benedict Wong da belirttiğimiz gibi birer bölümde rol alıyorlar. Çekimleri devam eden dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.