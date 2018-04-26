Hollywood olayları sıcağı sıcağına filmleştiren/dizileştiren/belgeselleştiren bir sektör. Ne zaman çok konuşulan bir olay ortaya çıksa film projeleri de ışık hızıyla onaylanıp bu olayların ekmeği anında yenmeye çalışılıyor. Annapurna Pictures, Allison Mack ve Harvey Weinstein‘le ilgili yeni yapımlar hazırlayacağını duyurdu ama özellikle Weinstein konusunda tepki gecikmedi. Önce projeyi irdeleyelim. Annapurna ortağı Plan B‘yle (Brad Pitt’in şirketi) birlikte bir film hazırlayacak. Film, Weinstein’in çöküşünü hızlandıran, onun tacizci olduğunu ortaya çıkaran gazeteciler Jodi Kantor’la Megan Twohey’nin haberlerinden uyarlanacak. Haber bu ay Pulitzer Ödülü’nü kazanmıştı. İsimsiz film, The Post benzeri bir film olup gazetecileri merkeze koyacak. Henüz senarist-yönetmen ve oyuncu kadrosu belirlenmedi.

Dönelim tepkilere. The Weinstein Company iflas ettiği için Weinstein’in taciz ettiği kadınların tazminat alamayacakları, ama filmin Weinstein üzerinden para kazanabileceği belirtilmiş, paranın Time’s Up hareketine bağışlanacağı açıklanmadığı için projeye tepki gösterildi ama tepkiler tek tük, henüz büyümedi. Annapurna aktris Mack’le ilgili fırsatı da kaçırmadı. Smallville dizisiyle ünlenen Mack’in seks tarikatının 2. yöneticisi olduğu, sadece kadınların dahil olduğu bu tarikatta kadınların köleleştirildiği, onlara şiddet uygulandığı ortaya çıkmıştı. Mack beş milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı ama davası bitene dek elektronik kelepçeyle izlenecek ve evinden dışarı çıkamayacak. Annapurna bu olayları dizileştireceğini açıkladı. Westworld dizisinde rol alan Shannon Woodward dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Bunun da oyuncu kadrosu belirlenmedi.