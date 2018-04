Harvey ve Bob Weinstein kardeşlerin kurdukları, özellikle ödül sezonunda yıllarca adından söz ettiren The Weinstein Company‘nin mali durumu son birkaç yılda kötüleşmişti. Her yıl borçları daha da artan, filmleri...

Aylardır devam eden söylentilerden sonra sonunda Quentin Tarantino‘nun 9. filminin adı ve kadrosu netleştiriliyor. Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’ta) adı verilen filmin başrolü Leonardo DiCaprio olmuştu. Aktör...