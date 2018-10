Megan Ellison‘ın kurduğu, Her, Zero Dark Thirty, The Master, American Hustle, Foxcatcher, Phantom Thread gibi pek çok filmin yapılmasını sağlayan Annapurna Pictures bu hafta iki önemli filmin yapımcılığından çekildi. Bu filmler Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Kate McKinnon gibi ünlü oyuncuları biraraya getiren, Fox News’ün kurucusu Roger Ailes’ın tacizlerini kadınların gözünden aktaracak Fair and Balanced ve Jennifer Lopez’in başrolünü üstlendiği The Hustlers at Scores. Annapurna Pictures bu iki filmin yapım şirketleri arasında yer alıyordu. İki film de orta bütçeli bile değil. Fair and Balanced sadece 35 milyon dolara mal olacak. Gene de Annapurna bütçesi nedeniyle bu filmden çekilme kararı aldı. Haberlere göre Fair‘in ortak yapımcılığı için Focus‘la, The Hustlers‘ın ortak yapımcılığı için STX‘le görüşmelere başlanmış. Fair‘in çekimlerine 2 hafta sonra başlanması planlanıyordu. Planların değişip değişmediği bilinmiyor.

Kathryn Bigelow’un Detroit filmiyle dağıtımcılık alanına da giren Annapurna’yla ilgili tek haber filmlerden çekilmesi değil. Bu iki haberi stüdyonun başkanı Chelsea Barnard‘ın istifa haberi takip etti. Annapurna bir haftada hem iki projeyi, hem de başkanını kaybetmiş oldu. Barnard’tan önce stüdyonun başkanlığını üstlenen Marc Weinstock ve CFO Josh Small da istifa etmişlerdi. TheWrap bunun üzerine stüdyonun çalışanlarıyla görüşüp neler olduğunu soruşturdu.

TheWrap’in kimi köstebekleri finansal krizin olduğunu belirtirken kimileri de “Kriz yok, stüdyonun film departmanı yeniden biçimlendiriliyor,” demiş. TheWrap’e konuşan bir kişi, Ellison’ın hasılatları zerre önemsemediğini, vizyona girdiğinde kimsenin izlemediği bir sürü pahalı prestijli film yaptığı için stüdyonun en sonunda finansal krize girdiğini belirtmiş, “Stüdyo bu şekilde yönetilmez,” demiş. Hasılatlara bakılırsa bunu söyleyen kişi haksız değil. Detroit 40M$ bütçesiyle sadece 16M$; Brad’s Status sadece 2M$ kazandırırken The Sisters Brothers kadrosuna rağmen 1 milyon bile kazandıramamış (Annapurna bu filme 7.5 milyon $ yatırdı, filmin hasılatı sadece 757 bin $). Stüdyonun yeni filmi Vice‘ın bütçesi de ikiye katlanmış, 60M$’a ulaşmış. Stüdyonun para kazanamaması, pek çok filmin bütçesini çıkaramaması nedeniyle Ellison’ın yapımcı babası Larry Ellison kızının şirketini maddi açıdan desteklemekten vazgeçmiş.

CFO ve başkanın aynı anda istifa etmelerini de sormuş TheWrap. Soruyu yanıtlayan kişi, “CFO ve başkanın aynı anda istifa etmeleri hiçbir zaman iyiye işaret değil,” demiş. Şimdi gözler Annapurna’nın Vice ve Bond 25 filmlerinde. Vice‘a Oscar kampanyası yapılıp yapılmayacağı ve stüdyonun Bond 25‘ten de çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Annapurna’nın finansal krize girmesi sürpriz değil. Hotel Artemis‘i yaptıran, genelde küçük bütçeli filmlere imzasını atan Global Road şirketi pek çok filminin batışından sonra iflas etti. Relativity Media da batanlardan. The Hustlers filmi için görüşülen STX de zor zamanlardan geçiyor. STX’in son filmleri (The Happytime Murders, Mile 22 ve Adrift) beklenen hasılatları elde edemedi. Bakalım Annapurna’nın geleceği nasıl şekillenecek. Stüdyonun vizyona girecek tüm filmleriyle yazıyı bitireyim: