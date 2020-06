Bir çok önemli yönetmenin setlerinde farklı kurallar uyguladığı biliniyor. Anne Hathaway, Christopher Nolan’ın farklı bir uygulamasını, verdiği son röportajlardan birinde paylaştı:

“Chris ile iki kez çalıştım. Setlerinde sandalye veya koltuğa izin vermez. Eğer sette sandalye varsa, birileri oturur. Onun için bir film setinde oturan bir kişi çalışıyor sayılmaz. Yaptığı her filmde teknik mükemmelliğe ulaşıyor. Bunun önemli bir nedeni, birlikte çalıştığı herkesi her an işin içinde tutması… Nolan’ın setinde herkes her an dikkatlidir ve yüksek konsantrasyona sahiptir. Bu yüzden filmleri hep zamanında biter, başta istediği bütçeleri fazla aşmaz. Bunun nedenlerinden biri de sandalyelerin yokluğu”