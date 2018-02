Netflix’te kasımda yayınlanan Mudbound filmiyle dikkatleri çeken senarist-yönetmen Dee Rees bir ay önce sıradaki filmini duyurmuştu. Bir ay önceki haberlere göre Rees, Carey Mulligan’la An Uncivil War filminde ikinci kez çalışacak, filmin çekimlerine bu yıl başlanacak. Bugün gelen haberlerdeyse bu projeden bahsedilmiyor. Haberlere göre Rees, The Last Thing He Wanted adını verdiği filminin başrolü için Anne Hathaway‘le görüşüyor. Marco Villalobos’un kaleme aldığı bu film, Joan Didion’ın politik gerilim türündeki aynı adlı kitabından uyarlandı. Film, Elena McMahon adlı gazetecinin hayatının İran Kontra Skandalı nedeniyle tehlikeye girmesini anlatacak. Bu skandalı, Yorgos Lanthimos’un Colin Farrell’ın başrolünde dizileştireceğini de belirteyim. Rees’in The Last Thing He Wanted‘ı çekecek gibi görünüyor.