Bu yıl Netflix iptalin eşiğine gelmiş üç büyük filmi kurtardı. Birkaç yıl önce Paramount, Jeff VanderMeer‘in roman serisinin haklarını satın alıp bir üçleme umuduyla ilk film Annihilation‘ı Alex Garland‘a yazdırıp çektirmişti. Stüdyo bu film serisi konusunda heyecanlıydı, lakin filmin son halini izleyince endişelenmeye başlamışlardı. Çünkü Garland filmi devama açık kapı bırakmayacak şekilde ama stüdyo açısından daha kötüsü izleyici için fazla entelektüel ve zeki kaçacak bir şekilde bitirmişti. Bunun üzerine Paramount yapımcı Scott Rudin ve yönetmenle görüşüp finali değiştirmesini istediler. Lakin kontratta son kurgu hakkı yönetmene teslim edildiği için bu finali değiştirtemedi Paramount. Filmin batacağını düşünmeye başlayınca tek çıkar yol olarak filmin ABD ve Kanada dışındaki global haklarını Netflix’e satmakta bulmuştu. Film, ABD’de vizyona girince bütçesi 40 milyon doları çıkaramamış, hasılatı 32 milyon dolarda kalmıştı. Yani bir açıdan Paramount haklı çıkmış, film batmıştı, lakin Netflix sayesinde stüdyo zarar etmekten kurtulmuştu.

Aynı şey Universal’ın hazırladığı bilimkurgu filmi Extinction‘da da olmuştu. Michael Pena ve Lizzy Caplan‘ın başrollerinde, Ben Young‘ın yönetmenliğinde çekilen bu film uzaylı istilasını konu ediniyor. Ama Universal da filmi çektirip tamamlanmış halini izledikten sonra Paramount gibi düşünmeye başlamıştı. Aslında Extinction‘ın pazarlanması, Annihilation‘dan daha kolaydı, zira daha fazla ve daha klasik aksiyon sahneleri içeriyor. Lakin Universal filmin kötü eleştiriler alacağını ve gişede batacağını fark edince filmi iptal etti. Birkaç ay sonraysa Netflix, Universal’la görüşüp hakları satın almıştı. Film geçtiğimiz günlerde yayınlandı, tahmin edildiği üzere kötü bir film çıktı. Fakat Paramount’tan sonra Universal da epey para döktüğü bir filmin gişede iki seksen yatmasına tanık olmadan Netflix sayesinde zararını minimize etmeyi başardı.

Gelelim Warner Bros.’a. WB yıllar önce The Jungle Book kitabını sinemaya uyarlayacağını açıklamış, yönetmenlik için Andy Serkis‘le anlaşmıştı. O zamanlarda henüz bir film yönetmemiş olan Serkis projeye heyecanla başlamış, seslendirme kadrosuna Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Cate Blanchett, Fredia Pinto, Naomie Harris, Peter Mullan, Matthew Rhys, Jack Reynor, Tom Hollander gibi ünlü isimleri dahil etmişti. Lakin Mowgli bir türlü tamamlanamamış, bu süre zarfında Disney kendi Jungle Book‘unu vizyona çıkarıp neredeyse 1 milyar dolar hasılat elde etmişti. Bu muazzam gişe başarısından sonra WB filmini bir kez daha ertelemek zorunda kalmıştı. Film bu ekimde vizyona girecekti ama test gösterimlerinden sürekli kötü eleştiriler geldiği, izleyicilerin “daha karanlık bir uyarlama”yı izleyecekleri düşünülmediği için en sonunda film Netflix’e satıldı. WB’nin epey para döktüğü, üç yıl boyunca post prodüksiyon aşamasında olan animasyonu Mowgli‘yi gişede batacağını düşündüğü için Netflix’e sattı. Film 2019’da yayınlanacak.

Görüleceği üzere Netflix bu yıl üç büyük filmi iptalden kurtardı. Netflix için önemli olan filmlerin kalitesi değil; zira sürekli kötü filmler yayınlıyor. Netflix bütün filmlerin izleyiciyle buluşmasını istiyor. Extinction kötü olduğu için iptal edildi ama Netflix hem kütüphanesini daha da genişletmek, hem de bu filmi merak edenlere filmi ulaştırmak için haklarını satın aldı. Bu böyle de devam edecek gibi görünüyor. Stüdyolar kağıt üstünde iyi hasılat elde edeceği düşünülen projeleri onaylamaya devam edecekler, ama bu post prodüksiyonda bu yapımların batacağını düşündüklerinde çalacakları kapı belli: Netflix. İleride Netflix stüdyoların büyük projelerini toplamaya devam ederse şaşırmamak gerek. Artık yeni bir dönemden geçiyor Hollywood. Riskli, batma ihtimali olan projeler, Netflix’e devredilecek. İleride daha da büyük projelerin el değiştirdiğine tanık olabiliriz. Lakin bu durum Hollywood’ta ilk kez yaşanmıyor. Projelerin stüdyo değiştirmesi sık rastlanan bir durum. Ama sık olmayan şeyse filmlerin post prodüksiyon aşamasında el değiştirmesi. Netflix’le birlikte bu durum daha sık gerçekleşecek gibi görünüyor. Tabii bu filmleri sinemada izleyenler için bu durum pek iyi olmayabilir, zira Netflix filmlerini vizyona çıkarmıyor.