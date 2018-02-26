Geçen yıl Paramount, Jeff Vandermeer‘in kaleme aldığı Annihilation (Yok Oluş), Authority (Yetki) ve Acceptance (Kabulleniş) roman üçlemesinin haklarını satın almış, ilk filmin çekimlerine Natalie Portman‘ın başrolünde, Alex Garland‘ın yönetmenliğinde başlamıştı. Film, ABD’de vizyona girdi. Genelde eleştiriler olumlu (filmi başarısız bulanlar da oldu). Olumlu eleştirilere ve Portman’a rağmen izleyici filme rağbet göstermedi ve 40 milyon dolar bütçeli Annihilation 11 milyon dolar hasılatla gişede battı. Aslında Paramount için sürpriz bir sonuç değil. Stüdyo filmin yapımcısı Scott Rudin’le finalin değiştirilmesi için görüşmüş, filmin izleyici için “fazla entelektüel” olduğunu yapımcıya söylemişti. Ama Rudin finali değiştirmedi. Bunun üzerine stüdyo filmin batacağını düşünüp ABD, Çin ve Kanada dışındaki hakları Netflix‘e satmıştı. Filmi Netflix’te 12 martta izleyebileceğiz.

Peki devam filmlerine ne olacak? Paramount hakları satın aldığında üçleme yapmayı planlamıştı ama ilk filmin batışı, son kurgu nedeniyle yapımcıyla çıkan anlaşmazlıklar diğer filmlerin çekilmesi neredeyse imkansızlaştırıyor. Öte yandan Garland da devam filmi için istekli olmadığını açıklayarak ikinci filmin çekilme şansını iyice düşürdü. Slashfilm sitesinin haberine göre Garland’ın ilk filmi bitiriş şekli de devam filmleri için olanak sağlamıyormuş. Habere göre Garland romana sadık kalmayıp değişikliğe gitmiş, bu yüzden de devam filminin çekilmesi çok zormuş. Dolayısıyla ilk film gişede battığı, Garland devam filmi için dönmek istemediği ve ilk filmi de devam filmini düşünmeden bitirdiği için diğer iki roman uyarlanmayabilir. Peki Netflix hakları satın alıp devam filmlerini çektirebilir mi? Bir ihtimal. Ama Paramount’ın bu gişeden sonra filmi çektirmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.