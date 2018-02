Roman yazarlığından senaristliğe geçen Alex Garland, Sunshine, 28 Days Later…, Never Let Me Go ve Dredd filmlerini kaleme aldıktan sonra Ex-Machina filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmuş, bu filmiyle epey övülmüştü. Bu filmden sonra bilimkurgudan şaşmayıp Annihilation‘ı çekmişti Garland. Amerikalı eleştirmenler filmi bu hafta izlediler. Eleştiriler genelde olumlu. Fakat Paramount filmin sonunu beğenmediği, kontrat nedeniyle sonunu değiştiremediği için bu filmi sadece ABD ve Çin’de vizyona çıkarmayı kararlaştırmıştı. Vizyon tarihi olan 23 şubattan 17 gün sonraysa Netflix’te yayınlanacak film. Bu filmin vizyonuna az kala Garland sıradaki projesini de açıkladı.

Yönetmen bilimkurgu türünü işlemeye devam edecek ama bu kez küçük ekrana, TV’ye yönelecek. Garland, FX kanalı için bir dizi hazırladığını, dizinin 8 bölümden oluşabileceğini açıkladı. İsimsiz dizide teknolojiye daha fazla yer verilecek, Annihilation‘da olduğu gibi halüsinasyonlara da epey yer verilecek. Dizi fantastik türünde de olacak. Garland senaryoları tamamlamış, 8 bölümün hepsini çekmeye çalışacağını belirtmiş. Annihilation‘ın devamının çekilip çekilmeyeceği ise bilinmiyor. Filmin uyarlandığı romanın iki devamı kaleme alınmıştı.