DC dünkü Comic-Con panelinde Aquaman‘dan bir klip, Justice League‘ten yeni fragman gösterdi ama çekim aşamasında olmayan filmleriyle ilgili Flashpoint dışında bilgi vermedi. DC’den sonra sahneye çıkan Marvel’sa daha fazla bilgi verdi. Önce Black Panther‘in paneli yapıldı hızlıca. Ardından Thor: Ragnarok‘un paneli yapıldı. Marvel filmleriyle ilgili şunları öğrendik:

ANT-MAN AND THE WASP

DC’de Perry White’ı oynayan Laurence Fishburne’ü Marvel transfer etti. Aynı anda hem DC’de, hem de Marvel’da oynayan bir aktör olmadığından ve Marvel da zaten buna izin vermediğinden Fishburne’ü Man of Steel 2‘da White rolünde göremeyeceğiz, rol muhtemelen başkasına verilecek. Fishburne, Ant-Man and the Wasp‘te Hank’le çalışan, sonra Hank’in Giant-Man’deki rolünü devralan Dr. Bill Foster’ı, diğer adıyla Black Goliath’ı oynayacak. Michelle Pfeiffer da Batman Returns‘ten yıllar sonra süper kahraman filmlerine Ant-Man‘le dönecek. Pfeiffer, Evangeline Lilly’nin rolü Hope’un annesi Janet’i oynayacak (Lilly, Janet rolünde Pfeiffer’ı görmek istediğini yıllar önce açıklamıştı, isteği gerçekleşti). Randall Park ajan Jimmy Woo’yu; Hannah John-Kamen kötü karakter Ghost’u; Walton Goggins ise Sonny’i oynayacaklar. Çekimlere yakında başlanacak, film 6 Temmuz 2018’de vizyona girecek.

CAPTAIN MARVEL

Marvel Ocak 2018’de çekimlerine başlanacak Captain Marvel‘la da ilgili ilk bilgileri açıkladı. Brie Larson’ın başrolünü üstleneceği, Anna Boden’la Ryan Fleck’in yönetecekleri bu film 1990’larda geçecek. Iron Man‘in prequeli olarak tasarlanan Captain Marvel‘da şekil değiştirebilen uzaylılara ve iki gözü sağ olan Nick Fury’e de yer verilecek. Samuel L. Jackson, Avengers 4‘dan kısa bir süre sonra Fury rolünü tekrar oynayacak. Film 8 Mart 2019’da vizyona girecek.

THOR RAGNAROK ve AVENGERS

Bu panelden de az da olsa yeni bilgi geldi. Fragmanda Hulk’ı konuşurken görüyoruz. Önceki filmlerde Hulk hiç konuşmamıştı. Bu filmde ilk kez konuşuyor. Öte yandan Jeff Goldblum’ın oynadığı Grandmaster’ın Benicio Del Toro’nun Guardians of the Galaxy‘de oynadığı Collector’ın kardeşi olduğu da açıklandı. Avengers: Infinity War‘la ilgili gelen ilk bilgilere göre Spider-Man’i yeni bir kostümde, Steve/Captain America’yı sakallı bir halde göreceğiz. Vision ise hapse atılmış. Thor’un filmin kötüsü Thanos’la mücadelesine de Comic-Con’daki fragmanda yer verilmiş. Marvel panelinden öğrendiklerimiz bunlar.