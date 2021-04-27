83 yaşında oscar’ı bir kez daha kazanan Anthony Hopkins, oyunculuk motivasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Bir metot oyuncusu değilim. Bir kenarda oturup, bitki olduğumu düşünerek role hazırlanmam. Genelde bir bardak çayımı/kahvemi alır, sete girerim. İnsanlara günaydın deyip çalışmaya başlarım. Abartmanın gereği yok. Oyunculuk dışında da bir yaşamım var. Oyunculuğu üstüne para verdikleri bir hobi olarak görüyorum. Bu hobiden çok zevk aldığımı da söylemeliyim.”

“Ünlü olmak için oyuncu olmayı seçen ve bunu kafasına takan genç oyuncuları sık sık uyarıyorum. Piramidin en üstündeki gruptan biri olarak burada hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Çok ünlü olduğunuzda hayatınıza birçok saçmalık ve yalan giriyor. Hayatı olduğu gibi kabul edin ve yaşadığınıza şükredin.”

“İnsan evriminin çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Her konuda ilkel düzeydeyiz. Hala daha doğru yolu bulamadık. Daha 100 yıl önce milyonlarca insanın öldüğü savaşlar yaşanmış. Hala her yer katliam ve kanla dolu. Yapabileceğimiz bir şey de yok sanırım. Ne olacaksa olsun diye düşünmeye başladım”