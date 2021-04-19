Anthropocene: The Human Epoch, dünyanın insanlık eliyle felakete sürüklenmesini anlatan etkileyici bir belgesel.

– 2018 tarihli kanada yapımı belgesel, Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ve Edward Burtynsky tarafından yönetildi. Daha önce Manufactured Landscapes ve Watermark ile etkileyici işlere imza atan yönetmenler, içinde bulunduğumuz krizi de gözler önüne saran bir belgesele imza attılar. Filmde anlatıcı rolünü Alicia Vikander üstlendi.

– 2016 yılında bir grup bilim insanı artık Anthropocene çağına girdiğimizi açıkladı. Dünyadanın kaderini etkileyen en büyük gücün, artık doğal olaylar değil insanlar olduğuna dikkat çeken bu açıklama, belgeselin de temelini oluşturuyor. Gezegenimizin dört bir yanından insan yapısı madenlerin, projelerin, doğa katliamlarının görüntülerini art arda izliyor ve konunun uzmanlarından da bilgi alıyoruz.

– Belgesel sadece bir film olarak kalmadı ve dünyanın dört bir yanında enstalasyon ve sergilerle insanlığa nasıl felakete sürüklendiğimizi anlatmaya çalıştı.