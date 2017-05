Michael Mann, Hugh Jackman ve Noomi Rapace’li Enzo Ferrari biyografik filmi Ferrari‘nin hazırlıklarına devam ededursun bugün Ferrari ve Ferruccio Lamborghini’yle ilgili yeni bir film açıklandı. Adı henüz netleşmeyen, Lamborghini – The Legend kod adıyla anılan filmi Ambi Media Group çektirecek. Antonio Banderas, Lamborghini’yi, Alec Baldwin ise Ferrari’yi oynayacaklar. Filmi The Postman, The Merchant of Venice filmlerinin yönetmeni Michael Radford yönetecek. Senaryoyu Crash‘in senaristi Bobby Moresco kaleme alacak. Film, Lamborghini’nin oğlu Tonino Lamborghini’nin kaleme aldığı Ferruccio Lamborghini, La storia ufficiale kitabından uyarlanacak, Lamborghini’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki yaşamına, traktördeki kariyerine, en nihayetinde kendi adını vereceği arabaları tasarlamasına odaklanılacak. Lamborghini’nin 1993’te ölümü de anlatılacak. Ferrari merkezde olmayacak.