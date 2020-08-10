Antonio Banderas, 60. yaşgününde kendisinden bir sosyal medya mesajı bekleyen hayranlarına kötü haber verdi. Usta oyuncu, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

“60. yaşgünümde covid-19 pandemisinin bir parçası olduğumu öğrendim. Kendimi iyi hissediyorum. Haliyle biraz yorgunum. Bir an önce iyileşeceğime inanıyorum.”

“Karantina sürecini okuyarak, yazarak, dinlenerek ve planlar yaparak geçiriyorum. 60 yaşıma biraz anlam katmak istiyorum. Hastalığı da atlatıp, büyük bir hırs ve tutkuyla geri döneceğim. Hepinizi kucaklıyorum”