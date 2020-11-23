Son olarak The Queen’s Gambit ile adından söz ettiren ve yapımın Netflix’in en çok izlenen mini dizisi haline getiren etkenlerin başında gelen Anya Taylor-Joy, güzel bir yıldız olduğunu düşünmüyor:

“Hayatımda kendimi hiç güzel bulmadım, bulacağımı da sanmıyorum. Filmlerde başrol oynayacak kadar güzel değilim. Çok sorunlu bir açıklama gibi görünüyor ve çevremdeki insanlar “Bunu durmadan tekrarlarsan insanlar sana gıcık olur” diye uyardı ama güzel değilim. Tuhaf görünüşlü bir insanım.”

“Kendimi sinemaya gidip izlemiyorum. Genelde öngösterimlerde arkadaşlarımla performansını seyrediyorum. İnsanların bana nasıl baktığını görmek istemiyorum. İnsanın kendi derisinin altında yaşamasının en büyük avantajı kendi yüzünü görmek zorunda kalmaması”

“Jane Austen uyarlaması Emma’nın çekimlerinde panik atak geçiriyordum. Tarihte Emma’yı oynayan ilk çirkin insan olacaktım ve filmdeki ilk cümle de ironikti: “Güzel, akıllı ve zengin bir insanım!”