Anya Taylor-Joy, çekimleri süren yeni Robert Eggers filmi The Northman hakkında konuştu:

“Robert Eggers’in filmi sert ve fiziksel güç gerektiren bir yapım değil. Karantinada geçirdiğimiz aylar sonrasında dışarıda çalışmak çekimlerin en sevdiğim yönü…”

“Robert Eggers ve bir dünya yaratma konusuna gelince… Bazen nefesimiz kesiliyor. Her yönüyle büyülü… Robert, çok ilginç karakterler yazıyor. Bu filmdeki karakterim de öyle… Hiçbir zaman beni korkutmayan bir karakteri oynamakla ilgilenmedim. Ama karakterim de tam benim söylemek istediğim şeyleri söylüyor.”

“Queen’s Gambit’te Henry Clay High School sahnesini, Beth’in ilk kez bir satranç turnuvası gördüğü sahneyi çok duygusal buluyorum. Robert’la çalıştığım The Witch’in çekimlerinin ilk gününde de aynı şeyi hissetmiştim. Aradığım umudu bulma duygusu”

Mad Max: Fury Road’un öncesinin anlatılacağı ismi belli olmayan filmde Furiosa’yı oynayacak olan Joy, filmdeki fiziksel yüke hazır olduğunu da söyledi:

“Bir şeyleri yarım yamalak yapmayı sevmiyorum. Böyle bir rol için hayatım boyunca bekledim. Fiziksel sahneleri olabildiğince dublörsüz oynamaya çalışacağım”