Francis Ford Coppola’nın sinemaya armağan ettiği en önemli klasiklerden Apocalypse Now, öncesi ve sonrasıyla içinden ayrı bir film çıkacak olan olaylara sahne oldu.

Apocalypse Now Öncesi:

Francis Ford Coppola, özellikle 70’li yıllara damgasını vuran bir yönetmen olarak hatırlanır. Öncelikle 1967’de çektiği ilk uzun metrajı olan Dementia ile sinemaya adım atan Coppola, 1970’te İkinci Dünya Savaşında adını duyuran Amerikalı efsane generel George S. Patton’un hayatını anlatan Patton filminin senaryosunda çalışır. Ve 1972’de onu dünyaya duyuracak olan The Godfather üçlemesinin ilk halkasını çeker. Film, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi uyarlama senaryo dalları olmak üzere toplam 3 dalda oscar kazanır ve 1975’te Spielberg’in Jaws’ı vizyona girene kadar Amerika’da en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulundurur. İki yıl sonra ise 1974’te ikinci kez İtalyan mafyasını ve sofrasını seyirciye sunar Coppola ve bu film gelmiş geçmiş en iyi devam filmi olarak görülür. İlk filmin altına ikinci film 6 dalda oscar kazanarak Coppola’nın adını perçinlemesine yardımcı olur.

Coppola’nın nasıl büyük bir yönetmen olduğunu ise şimdi vereceğim şu istatistikten daha net anlarız. 1974’te hem 200 dakikalık süresiyle The Godfather Part II gibi bir başyapıtı çeker hem de Gene Hackman’ın başrolünde olduğu ve 1972 yılında başlayıp 1974’te başkan Nixon’ın istifasıyla sona eren Amerika tarihinin en büyük skandalı olan Watergate Skandalı’na da bol göndermesi olan kara film Conversation’ı çeker. Coppola Godfather’ın ikinci halkasıyla en iyi yönetmen oscarını, Conversation ile de Cannes Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Palmiye’yi kucaklar. 1975’e gelindiğinde elinin altında inanılmaz bir servet ve sektörde sarsılmaz kusursuz bir imajı vardır.

Apocalypse Now Çekim Süreci:

Paramount Pictures, Coppola’nın filmi stüdyolarda çekmesi için ısrar eder. Ancak yönetmen filmin gerçekçiliği göz önünde bulundurarak Filipin ormanlarında çekme kararı alır. Yetenekli yönetmen filmi o kadar çok istemektedir ki Godfather filmleri ve Conversation’dan kazandığı servetin neredeyse tamamını bu filme yatırır. Film kült ilan edilip göklere çıkarılsa da özenerek aldığı malikanesini kaybedecektir.

İlk aksilikler set çalışanlarında olur. Çoğu sıtmaya yakalanır. Çekimler sırasında yaşanan tayfun birçok aleti kullanılmaz hale getirir. İkinci sorun savurganlıktır. Coppola’nın doğum günü münasebetiyle kendisine alınan pastaya sadece 10.000 dolar para harcanır. Bununla kalmayan Coppola setin bir bölümünde uyuşturucu partileri verir ve kadınlar getirtir. Hatta birgün Coppola içtiği esrarın etkisiyle baygınlık geçirir ve birkaç dakika baygın kaldıktan sonra kendine gelir ve çekime devam eder. Tüm bu olaylar sonucunda film için ayarlanan bütçeden binlerce dolar eksilir.

Bunlarla beraber Dennis Hopper’ın da kokain bağımlılığı, Marlon Brando’nun aşırı kiloları ve filmin uyarlandığı Joseph Conrad’ın Heart Of Darkness romanını okumadan sete gelmesi Coppola’yı ve set ekibini daha da delirtir. Set ikisi Coppola olmak üzere toplam 5 intihar girişimine sahne olur. Ayrıca bu filmden sonra Marlon Brando ile Coppola bir daha konuşmaz ve hiçbir filmde birlikte çalışmazlar. 2015’te yayınlanan Listen To Me Marlon (Beni Dinle Marlon) adlı Brando’nun hayatını ve kariyerini anlatan belgeselde Brando’nun Coppola kavgasına ayrılan bir bölüm mevcuttur. Burada Brando’nun “O koca şişkoya söyleyin bana 2 milyon dolar borcu var” dediği duyulur.

Filmde Martin Sheen’in başarıyla canlandırdığı Willard karakterini ilk başta Harvey Keitel’a veren Coppola, kendisinin işine fazla karıştığını gerekçe göstererek Keitel’ı setten kovar ve yerine Sheen’i alır. Sheen’de çekimler sırasında ciddi bir kalp krizi geçirir. Bir süre sonra setin uzamasıyla bütçe olarak ayrılan para biter ve Coppola kendi filmini kendisi finanse etmek zorunda kalır, günümüze kadar ulaşan iflası da buradan itibaren başlar.

Tüm bunların sonucu olarak Francis Coppola bu filmi tamamlar ve filmde mükemmelliyetçiliğinin sınırlarını zorlayarak tüm zamanların en büyük başyapıtlarından birini sinemaya hediye eder. Filmin eksiksiz hali ise Apocalypse Now : Redux olarak dvd’de ve bluray’de mevcuttur.

Apocalypse Now Kamera Arkası Görüntüleri (Heart of Darkness belgeselinden bir parça)

Coppola, 2001 Cannes Film Festivali’nde Apocalypse Now’ı Roger Ebert’le konuşuyor:

Martin Sheen ve Francis Ford Coppola film hakkında anılarını paylaşıyor.