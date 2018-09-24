Bilindiği üzere Netflix‘in elde ettiği başarının ardından stream alanına (internetten ücretli yayın yapmak) giren girene. Facebook dizi üretmeye çoktan başladı, Youtube başladı, Disney sürekli yeni yapımlarını duyuruyor. Süper market zinciri Wall-Mart da ucuz bir platformla dizi sektörüne girmeye hazırlanıyor. Fakat bunlardan en heyecanlandıran Apple (idi?). Amerika’nın bir trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirketi olan Apple dizi ve film alanı için kesenin ağzını açmış, arka arkaya en az 15 projesini duyurmuştu. Şurada projeleri derlemiştik. Bugünse bu projelerden Vital Signs‘ı iptal ederek sektördekileri endişelendirmeye başladı.

Dr. Dre‘nin hazırladığı Vital Signs altı bölümden oluşan bir dizi. Başroller Ian McShane, Sam Rockwell ve Michael K. Williams‘a teslim edilmişti. Pilot bölümü çekilen dizinin iptal edilmesinin nedeniyse dizide kokain kullanımına, şiddete, silahlara ve grup sekse yer verilmesi. Evet, pek çok kablolu kanal, Apple’ın rakipleri Amazon, Netflix ve Hulu için normal olan bu sahneler, Apple’ın yer vermek istemediği sahneler aynı zamanda. Tim Cook bu sahneler nedeniyle diziyi çabucak iptal etti. Haberlere göre dizi başka kanala veya stream sitesine (Netflix vs) satılabilir. Apple bu diziyi iptal edince sektördekiler endişelenmeye başlamışlar. Apple’dan Netflix’teki gibi bir özgürlük bekleyen sinemacılar ve diziciler görünüşe göre bekledikleri özgürlüğü Apple’dan alamayacaklar. Yani Apple’ın hazırladığı içeriklerde argoya, şiddete, dini simgelere, tartışmalı konulara, politikaya, sekse (belki daha ziyade grup sekse) yer verilmeyecek. Apple’ın bu kadar konuda sansüre gitmesi doğal olarak yaratıcıları endişelendiriyor.

The Playlist’in haberine göre, Apple M. Night Shyamalan‘a ısmarladığı psikolojik gerilim türündeki dizinin çekimleri başlamadan evvel Apple’ın yapımcıları yönetmene ulaşıp “Filmin merkezindeki ailenin evinde gerçekleşen çarmıha germe sahnelerinin hepsini senaryodan çıkar” emrini vermiş. Görüleceği üzere Apple dizileriyle sadece eğlendirmek niyetinde, herhangi bir dini, politik vs tartışmaya girmek istemiyor, o yüzden bu tartışmalara yol açabilecek tüm sahneleri sansürlüyor. Ama sakınan göze çöp batar demişler, ki bu haber Apple’a dair beklentileri doğal olarak düşürüyor. Gelelim diğer habere. Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston‘lı diziyi hazırlayan showrunner sessiz sedasız kovulmuş. Nedeniyse Apple’ın yapımcılarının dizinin mizahından hoşlanmamaları. Hatırlanırsa Bryan Fuller da Apple’la çalışmaktan bıkmış ve Amazing Stories dizisinden ayrılmıştı. Apple, Fuller’ın senaryosunu “aşırı karanlık” bulmuştu.

Özetle; Şiddet yok, karanlık sahneler yok, (grup) seks yok, dini-politik tartışma/sahne yok, kara mizah yok, dini semboller yok. Hatta #metoo bile yok. Herkes #metoo (bilmeyenler için: “Ben de tacize uğradım” manasına gelen bir kısaltma. Geçen yıl bu hashtag başlatılmış, hızla büyümüştü) üzerine içerik üretirken Apple, Whitney Cummings ve Lee Daniels‘ın hazırladığı, #metoo döneminde öğrencilerin hayatlarının değişmesini konu alan diziyi reddetmiş. Diziyi Amazon’un kaptığı söyleniyor. Wall Street Journal, Apple’ın platformu için “Pahalı NBC” tanımını kullanmış. Velhasıl Apple, Netflix’in tam tersi istikamette ilerliyor.