Bilindiği üzere teknoloji devi Apple dizi sektörüne geçmeye hazırlanıyor. Aslında “hazırlanıyor” demek yanlış olur. Zira Apple sektöre geçip arka arkaya pek çok proje duyurdu. Geriye sadece dijital servisini başlatması kaldı ama henüz dizi ve filmlerinde çekim aşamasına gelmediklerini de belirtmek gerek. Buna rağmen Apple projelerini duyurmaya devam ediyor. Bugün Apple, Isaac Asimov‘un bilimkurgu klasiği Vakıf (Foundation) serisini dizileştireceğini duyurdu. Diziyi Skydance stüdyosu hazırlayacak. Dizinin showrunner’lığını David S. Goyer‘la Josh Friedman üstlenecekler. Aslında Goyer’la Friendman 2017’den beri dizi üzerinde çalışıyorlar ama proje geçen yıl duyurulduğunda henüz kanalı belli olmamıştı. Dizinin çekim tarihi henüz duyurulmadı. Bu arada daha önce Jonathan Nolan’la Roland Emmerich roman serisini HBO kanalı için dizileştirmeye çalışmışlardı ama başarılı olamamışlardı.

Apple’ın duyurduğu projelerden bazılarıysa şunlar: Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon’lu isimsiz komedi dizisi, Steven Spielberg’in yapımcılığını üstleneceği Amazing Stories yeniden çevrim dizisi, Ronald D. Moore’un hazırladığı uzay dizisi, Damien Chazelle’in hazırlayacağı bir dizi, Kristen Wiig’li komedi dizisi, Steven Knight ve Francis Lawrence’ın hazırlayacakları See adlı dizi.