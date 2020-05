Apple; Netflix, Hulu ve Disney+ gibi dev rakipleriyle mücadele edebilmek için eski film ve dizilerin yayın haklarını satın alıp kataloğunu genişletmeye çalışacak. Kasım 2019’da erişime açıldıktan sonra sadece yeni içeriklere, genelde orijinal dizilere yer veren Apple TV+ aradan geçen zaman zarfında hiçbir gişe filmini veya yayını tamamlanmış diziyi satın almadı. Apple TV+’ın yönetimi orijinal içerik üretmeye aynı hızla devam edecek ama beri yandan da eski içeriklerin hakları için Netflix, Hulu, Disney gibi devlerle mücadele edecek. Apple’ın kataloğunda şimdilik 30’dan daha az içerik yer alıyor. Apple yakın zamanda Seinfeld dizisinin haklarını almak istemiş ama haklar, Netflix’e satılmıştı. Friends için de mücadele eden Apple bunu da HBO Max’e kaptırmıştı.

Bloomberg’in haberine göre Şubat 2020’de Apple TV+’ın abone sayısı 10 milyona ulaşmışsa da içerik sayısı az olduğundan olsa gerek sadece 5 milyon kadarı Apple’ı düzenli kullanıyor. Apple’ın rakibi Disney+’ın kullanıcı sayısıysa 50 milyonu aştı geçti. Netflix 2020 yılında dev kullanıcı sayısına 16 milyon kişiyi eklemeyi başardı. Bir süredir yeni içerikler açıklamayan Apple ilk sezonu tamamlanan dizilerinin yeni sezonlarını hazırlatırken yeni projeler de üretmeye devam ediyor.

The Morning Show, See, Servant, Dickinson, Truth to be Told gibi ilk sezonu tamamlanan neredeyse tüm dizilerinin 2. sezonları hazırlanıyor. Öte yandan Foundation, Shantaram, On the Rocks, Masters of the Air, Time Bandits, The Custom of the Country, Ted Lasso, The Mosquito Coast, Brie Larson‘lı isimsiz CIA dizisi gibi pek çok yeni içerik de 2021’den itibaren Apple TV+’ta izlenebilecek.