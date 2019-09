Teknoloji devi Apple eğlence sektörüne See, Servant, The Morning Show, For All Mankind gibi pek çok diziyle giriyor. Bir süredir dizilerini tanıtan Apple sinemayı es geçmeyecek tabii ki. Şu sıralar daha çok dizileriyle konuşulsa da yeni filmler de üreten Apple yakın zamanda başarılı yapım/dağıtım şirketi A24‘la da bir ortaklığa imzasını atmıştı. İmzalanan sözleşmeye göre A24, Apple için yeni filmler hazırlayacak. Hatta ilk film şu sıralar post prodüksiyon aşamasında. A24-Apple’ın ilk filmi Sofia Coppola‘nın tekrar Bill Murray‘le çalıştığı On the Rocks oldu. Peki Apple bu filmlerinin yayını konusunda Amazon’u mu, Netflix’i mi takip edecek? Bilindiği üzere Netflix filmlerinin çoğunu (ödül sezonu filmleri değilse) vizyona çıkarmazken Amazon vizyona çıkarıyordu (Amazon son yıllardaki düşük hasılatlardan sonra Netflix’in izinden giderek filmlerini sadece 2 haftalığına vizyona çıkarmaya karar verdi).

Apple bugün filmlerinin vizyon stratejisini açıkladı. Apple da Oscar peşinde olduğu için filmlerini vizyona çıkaracak, bu filmlere Oscar kampanyaları yapacak. Apple, Netflix’in aksine filmlerini hemen Apple TV+ platformunda yayınlamayacak. Netflix iki haftalık vizyon sürecinden sonra filmleri yayınlarken Apple bu süreyi daha da uzatacak. Teknoloji devi Apple şu sıralar sinema zincirleriyle görüşmelerine devam ediyor. Apple’ın ilk filmi On the Rocks 2020’nin ortasında vizyona girecek. Apple bu yıl The Elephant Queen adlı belgesel filmin haklarını da satın aldı. Şimdilik Apple’ın filmleri bunlar ama çok geçmeden daha fazla filmin duyurulması bekleniyor.