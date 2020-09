Apple TV+ erişime açıldıktan kısa bir süre sonra The Banker filmiyle ödül sezonuna giriş yapmak istemiş ama bu filmin konu aldığı gerçek kişinin oğlu tacizle suçlanınca filmini yarıştan çıkarmak zorunda kalmıştı. Geçen sezonu bu yüzden kaçıran Apple bu yıl yarışa dönmeye hazır durumda. Fakat şirketin elinde bir Netflix kadar içerik yok. En azından bu yıl için. Ama Apple’ın elinde sadece dört yapım (üç film + bir belgesel) olsa da Apple bu yapımlarına adaylık aldırtmak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

Apple’ın elindeki en güçlü film, 40 milyon dolara satın aldığı Cherry gibi görünüyor. En çok kazandıran iki sinema filmi Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame‘in yönetmenleri Russo Kardeşlerin bu kez orta bir bütçeyle kotardıkları bu film, Ocak 2021’de vizyona çıkarılacak. Russo Kardeşler aylardır Tom Holland‘ın performansını övüp duruyorlar. Apple da aktöre kampanya yapacak. Film başarılı bulunursa genç aktöre ilk adaylık gelebilir Akademi’den. Holland bu filmde bir savaş gazisine hayat verdi. Savaştan travmayla dönen bu genç, travmalarını bastırmak için uyuşturuculara yönelir, bu da onu dipsiz bir borç batağına sokar. Borçlarını kapatabilmek içinse bankaları sırayla soymaya başlar, olaylar gelişir.

Apple’ın elindeki diğer filmse Sofia Coppola ile Bill Murray‘i yıllar sonra tekrar buluşturan On the Rocks draması. Coppola’nın senaryosunu da kaleme aldığı film playboy bir babayla kızının aralarını düzeltme çabalarına odaklanıyor. Filmin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Şimdilik eleştiriler olumlu, Murray’nin de performansı beğenilmiş durumda. Dolayısıyla Apple, Holland’a ek olarak Murray’e de en iyi aktör dalı için kampanya yapacaktır. Coppola 2004 çıkışlı Lost in Translation‘la senaryo Oscar’ını kazanmış ama o gün bugündür yarışa dönememişti. On the Rocks onun yarışa dönüş filmi olabilir. Belki 16 yıl önceki gibi gene senaryo Oscar’ını kapar Coppola.

Greyhound şirketin elindeki bir diğer film. Tom Hanks‘in senaristliğini ve başrolünü üstlendiği bu drama, Oscar’da yarışacak kadar olumlu eleştiriler alamadı, çoktan unutuldu ama Apple yukarıdaki iki filminden fırsat bulabilirse Greyhound‘a daha ziyade teknik dalları hedefleyen bir kampanya yapabilir. Hanks’in gene bir kaptanı, bu kez bir denizaltıyı yöneten bir kaptanı oynadığı film 2. Dünya Savaşı zamanında geçip bu denizaltıdaki askerlerin hayatta kalma mücadelelerine odaklanıyor. Apple, 1917 ve Dunkirk‘ün en azından teknik dallardaki başarılarını tekrarlamaya çalışabilir. Bekleyelim görelim…

Ve son olarak Boys State belgeselini analım. Sundance’den en iyi belgesel ödülünü kazanan bu yapım, Teksaslı yüzlerce gencin temsili bir hükümet kurmalarına odaklanıyor. Apple, Sundance’den kazanılan ödülün gücüyle bu yapımına da Oscar kampanyası yapacak, bu dalda da güçlü yapımları olan Netflix’le rekabet edecek.

Apple’ın 2020 ödül sezonu için filmleri bunlar. Ama dev şirketin geleceği daha parlak. Apple üst üste pek çok sinemacıyla ‘first-look’ anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Bu da bu sezon olmasa da ilerleyen yıllarda Apple’ı Oscar yarışında güçlü hale getirecektir. Zira Apple, Martin Scorsese‘yle de, Leonardo DiCaprio‘yla da, A24 şirketiyle de ayrı ayrı anlaşmalar imzaladı. Scorsese’nin sıradaki tüm TV/sinema içeriklerinin finansmanlığını üstlenecek Apple, DiCaprio’nun ise TV içeriklerinin (belgesel ve diziler). Usta yönetmenin Şubat 2021’de çekimlerine başlayacağı Killers of the Flower Moon, Apple’ı 2022’de yarışta güçlü bir pozisyona sokacaktır.