Neredeyse 250 milyon dolara mal olan The Irishman‘den sonra Martin Scorsese tekrar bu civarlarda bir bütçe istiyor. The Irishman‘in sürekli şişen bütçesinden çekinip filmi çektirmekten vazgeçen Paramount, Scorsese’nin sıradaki filmi Killers of the Flower Moon‘u finanse edip dağıtmayı kabul etmişti. THR’nin haberine göre Paramount hakları satın alınca filmin 150-180 milyon dolara tamamlanmasını ummuştu. Tabii Leonardo DiCaprio‘nun filmin kahramanını canlandıracak oluşu da Paramount’ın yüksek bütçeye rağmen filme dahil olmasının bir nedeniydi (stüdyolara göre bir yıldızın bir kahramanı oynaması daha iyi/kolay pazarlanıp daha fazla kazandırır).

Lakin daha sonra senaryo, Scorsese ve DiCaprio’nun isteğiyle değiştirildi. Önceki taslakta DiCaprio henüz yeni bir kurum olan FBI’da çalışıp cinayetleri (Oklahoma’da petrol nedeniyle arka arkaya işlenen Kızılderili cinayetleri) soruşturan bir kahraman rolündeyken sonraki taslakta aktörün rolü değiştirildi. Robert De Niro bu filmde cinayetleri işleten kötü karakteri oynayacak. Son taslakta DiCaprio’nun rolü ‘vur emrini veren bu kötü adamın (De Niro) yeğeni’ olarak değiştirildi. Yani DiCaprio bu kez bir kahramanı oynamayacak. Bütçe de 200 milyon doları aşmaya başlayınca Paramount projeden soğudu. Bu yüzden filmin yapımcısından finansman aranması istendi.

Bütçeye rağmen pek çok stüdyo projeye ilgi gösterdi ama şanslı olan taraf Apple’dı. Son haberlere göre Paramount halen projede yer alıyor. Paramount filmi dağıtacak ama finansmanı Apple üstlenecek. Apple, Scorsese’nin istediği bütçeyi verecek. Film globalde de vizyona girecek, daha sonra Apple TV+’ta yayınlanacak. Bu arada Apple “yaratıcı kontrolü” de Paramount’tan kaptı. Yani senaryodaki, kurgudaki vs değişikliklerde söz hakkı Apple’ın (Scorsese’nin diyelim). Anlaşmanın perde arkası bu şekilde. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı. Haberlere göre senaryo aşaması devam ediyor, bir de DiCaprio bu filmden önce başka bir filmde (Jennifer Lawrence ve Cate Blanchett‘lı Don’t Look Up olabilir) yer almayı düşünüyor. DiCaprio başka bir projeye dahil olursa çekimlere en erken 2021’de başlanabilir. Özetle Scorsese istediğini elde etmiş gibi görünüyor. Hem filmi istediği bütçeyle çekecek, hem de globalde de vizyona girecek, ki önceki filmi The Irishman çoğu yerde gösterime girememişti.