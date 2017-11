Bu yıl HBO’nun 8 bölümden oluşan mini dizisi Big Little Lies‘la karşımıza çıkan, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği bu dizisiyle Emmy’leri toplayan Reese Witherspoon bu kez Jennifer Aniston’la çalışacak. Teknoloji devi Apple, Witherspoon’la Aniston’ın yapımcılığı ve başrollerini üstlenecekleri isimsiz dizinin iki sezonunu da onayladı. Dizi sabah kuşağındaki haberlere odaklanacak, ilk sezonu on bölümden oluşacak, Jay Carson (House of Cards) tarafından yazılacak. Apple, Steven Spielberg’le Bryan Fuller’ın yapımcılıklarını üstlendiği antoloji dizisi Amazing Stories‘in de ilk sezonunu onaylamıştı. Bu dizilerle Apple dizi sektörüne girmiş olacak. Apple dizilerini Netflix benzeri bir platformda yayınlayacak. Facebook’un da Facebook Watch adlı platformunu hayata geçirdiğini, dizi üreteceğini belirtelim.