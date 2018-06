Online seç-izle alanındaki mücadele 2019’dan itibaren daha da kızışacak. Şu sıralar Netflix, Amazon ve hulu arasında devam eden bu mücadeleye 2019’da Disney ve Apple da dahil olacaklar. Facebook’un da dizi üretimine başladığını düşünürsek mücadele daha da hararetlenecek. Apple şu sıralar dizilerinin hazırlıklarına devam ediyor. Apple’ın online seç-izle servisinin kullanıcılara açılacağı tarih henüz netleşmese de Apple projelerini duyurmaya devam ediyor. Son bir yılda epey proje duyurdu. Teknoloji devinin bütçesinden diziler ve filmler için 1 milyar dolar ayırdığını da belirteyim (mukayese için: Netflix sadece 2018 içerikleri için 8 milyar dolar harcadı). Bir bakalım hangi yapımlar hazırlanıyor.

Foundation: Netflix büyük bütçeli bilimkurgu filmleri ve dizileri, Amazon bir milyar dolar bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlar da Apple boş durur mu? Hayır, Apple’ın da büyük bütçeli bilimkurgu projesi mevcut. Yıllardır önce Hollywood stüdyolarının, daha sonra HBO/Jonathan Nolan’ın uyarlamak için çabaladığı ama her daim başarısız olup bir türlü uyarlanamayan Vakıf/Foundation serisi, Apple için dizileştirilecek. Diziyi Skydance stüdyosu hazırlayacak. Showrunnerlık görevi David S. Goyer ve Josh Friedman‘a teslim edilmişti. Bakalım Nolan’ın uyarlayamadığı Vakıf dizisi bu kez hayata geçebilecek mi? Şimdilik Apple’ın en heyecanlandıran projesi olduğunu belirtmeliyim.

Amazing Stories: Steven Spielberg‘in 1985-87 yılları arasında yayınlanan, 45 bölümden oluşan dizisi Amazing Stories, Apple için yeniden çevrilecek. Spielberg’in gene yapımcılar arasında yer aldığı dizinin showrunnerlığı Bryan Fuller’a teslim edilmişti ama Fuller projeye dahil olduktan bir yıl sonra projeden çekilmişti. Hazırlıkları devam eden dizinin oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi. Orijinal dizi korku-komedi-animasyon-bilimkurgu-fantastik gibi pek çok türde olup her türde farklı öyküleri işliyordu.

Reese Witherspoon’lu İsimsiz Dizi: Yapımcılığını ve başrollerinden birisini üstlendiği Big Little Lies dizisiyle 2017’ye damgasını vuran Reese Witherspoon bu diziden fırsat bulduğunda Apple için hazırlattırdığı isimsiz komedi dizisinde de rol alacak. Witherspoon’la Jennifer Aniston‘ı Friends‘ten sonra tekrar buluşturacak bu dizi New York’taki bir kanalın sabah haberlerinin kamera arkasını işleyecek, iki sezon/yirmi bölümden oluşacak. Diziyi Bates Motel‘den Kerry Ehrin kaleme alacak.

See: Taboo, Peaky Blinders dizilerinin yaratıcısı Steven Knight da Apple’a dizi hazırlıyor. See adı verilen dizinin ilk sezonunu pilot bölümü çekilmeden onaylandı. Francis Lawrence‘ın pilot bölümünü yöneteceği bu dizi bilimkurgu türünde olacak. Ne yazık ki dizinin konusu duyurulmadı. Dizinin çekim tarihi de belli değil.

Are You Sleeping: Apple hemen hemen her türde dizi hazırlatıyor. Oscarlı aktris Octavia Spencer‘ın başrolünü üstleneceği bu dizi suç-gerilim türlerinde olacak. Dizi Kathleen Barber‘ın aynı adlı romanından uyarlanacak. Showrunnerlığı The Good Wife‘tan Nichelle Spellman üstlenecek. Reese Witherspoon filmin yapımcıları arasında yer alacak. Dizi son on yılda ailesinin şöhretinden iyi nedenlerle kurtulmaya çalışan Josie’ye odaklanacak. Babasının öldürülmesinden sonra annesi bir tarikata katılır, ikiz kız kardeşiyse hayal edilemeyecek bir şekilde Josie’ye ihanet eder. Bu olaylardan sonra Josie, Caleb’la evlenir. Fakat Josie sorunlu geçmişini, hatta soyadını dahi Caleb’tan gizler. İşler bir gazetecinin Josie’nin babasının cinayetini soruşturmaya başlaması, bununla ilgili bir podcast yayınlaması ve Josie’nin annesinin yıllar sonra dönmesiyle karışır, olaylar gelişir.

Kristen Wiig’li İsimsiz Dizi: Adı açıklanmayan bu dizinin başrolü Kristen Wiig’e teslim edildi. Yapımcılığıysa Witherspoon üstleniyor. Görüleceği üzere Apple-Witherspoon işbirliği şimdilik en az üç diziyle devam edecek. Haberlere göre bu dizinin her bölümü 30 dakikadan oluşacak, Curtis Sittenfeld’in ABD’de yakında yayınlanacak öykü kitabı You Think It, I’ll Say It‘ten uyarlanacak. Colleen McGuinness (30 Rock) dizinin yaratıcılığını-showrunnerlığını-yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Çekim tarihinin açıklanmadığını belirteyim.

Damien Chazelle’in İsimsiz Dizisi: Şu sıralar Ryan Gosling’li filmi First Man‘in post prodüksiyonuyla meşgul olan Damien Chazelle hem Netflix’e, hem de Apple’a dizi hazırlayacak. Chazelle, The Eddy adı verilen, Paris’te geçen müzikal diziyi yönetme teklifini kabul etmişti. Jack Thorne‘nin kaleme aldığı, Fransızca, İngilizce ve Arapça çekilecek bu dizi, Netflix’te yayınlanacak. Öte yandan Chazelle, Apple dizisinin tüm bölümlerini kendisi kalıp yönetecek. Yönetmenin önce Netflix dizisini mi, Apple dizisini mi çekeceği belli değil.

Dickinson: Emily Dickinson‘ın gençliğini, ailesiyle ilişkilerini, şairliğini konu alan Dickinson adlı dizi 19. yüzyılda geçecek. Dizinin başrolü genç aktris Hailee Steinfeld‘a teslim edildi. Pilot bölümü David Gordon Green yönetecek. İlk sezonu onaylanan dizinin her bölümü 30 dakikadan oluşacak, dizi komedi türünde olacak.

Shyamalan’ın İsimsiz Dizisi: Apple, Hollywood’un önde gelen isimlerin hepsine dizi yaptıracak gibi görünüyor. Split filmiyle kariyerini kurtaran M. Night Shyamalan da Apple’ın bir dizisine dahil oldu. Psikolojik gerilim türündeki isimsiz dizinin ilk bölümünü Shyamalan çekecek. Yönetmen dizinin yürütücü yapımcıları arasında da yer alacak. Diziyi Tony Basgallop kaleme alacak. İlk sezon on bölümden, her bölüm 30 dakikadan oluşacak.

Swagger: NBA yıldızı Kevin Durant‘ın hayatı dizileştirilecek. Swagger adı verilen dizi ünlü basketbolcunun gençliğine, ailesiyle ilişkisine, diğer amatör basketbolculara ve koçlara odaklanacak. Dizi, Durant’ın NBA dönemini değil, gençliğini işleyecek. Dizinin yapımcılığını Ron Howard‘la Brian Grazer üstlenecekler. Durant’ın şirketi Thirty Five Media da projeye dahil olacak. Senaryoyu Reggie Bythewood kaleme alacak.

Little America: The Big Sick filmiyle iyice ünlenen Kumail Nanjiani-Emily V. Gordon çifti, Apple için hazırlanan Little America adlı dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecekler. Netflix’in kaliteli dizisi Master of None‘ın yaratıcılarından Alan Yang‘ın da yürütücü yapımcılığını üstleneceği bu diziyi The Office‘ten Lee Eisenberg kaleme alacak. Dizi Epic Magazine adlı dergide yayınlanan, Amerika’daki mültecilerin yaşamını anlatan makaleden uyarlanacak, her bölümü 30 dakikadan oluşacak. Dizinin antoloji türünde olacağı duyurulmuştu (yani her sezon veya her bölüm farklı oyunculara yer verip farklı öyküleri işleyecek).

Little Voices: JJ Abrams‘la Sara Bareilles‘in yürütücü yapımcılığını üstlendikleri Little Voices dramedi türünde bir dizi. Her bölümü 30 dakikadan, ilk sezonu 10 bölümden oluşacak dizi, New York’un müzikal yüzüne bir aşk mektubu şeklinde tanımlanıyor. Bunun dışında konuyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Senaryoyu Jessica Nelson kaleme alacak.

Central Park: Hemen her türde dizi sipariş eden Apple animasyonu da es geçmedi ve Central Park adlı bir animasyonun ilk sezonunu sipariş etti. Loren Bouchard’ın kaleme alacağı bu dizinin seslendirme kadrosunda Josh Gad, Stanley Tucci, Kristen Bell, Kathryn Hahn ve Daveed Diggs yer alacak. Dizi, Central Park’ta çalışıp yaşayan, parkın bekçiliğini üstlenen bir aileyi merkeze koyup onların parkı ve dünyayı kurtarmalarını anlatacak.

Shantaram: Kalın mı kalın Shantaram romanı yıllardır sinemaya taşınmak isteniyor ama bütün girişimlere rağmen bir türlü bu projede çekim aşamasına gelinememişti. Başrol önce Johnny Depp’e, ardından Depp’in başrolden çekilip yapımcılıkla yetinmesiyle Joel Edgerton’a teslim edilmişti. Fakat proje gene çekilememişti. Bugün gelen habere göre romanın hakları Apple’ın olmuş. Apple romanı dizileştirmeye karar verdi. Dizinin senaryosunu Eric Singer kaleme alacak. Başrol henüz belirlenmedi. Kitap dilimize de çevrilmişti.

İsimsiz Uzay Dizisi: Ve gelelim son diziye. Outlander ve Battlestar Galactica‘nın showrunnerı Robert D. Moore, Apple’a uzayı konu alan bilimkurgu dizisi hazırlıyor. Dizi uzay yarışının bitmek bilmediği bir gelecekte geçecek. Şimdilik diziyle ilgili bilinen tek şey bu. Moore diziyi Matt Wolpert ve Ben Nedivi’yle birlikte hazırlıyor.