Apple’ın ciddi yatırım yaptığı ve galası için gün saydığı ilk uzun metrajı The Banker, hiç kimse izlemeden çöpe gidebilir. Çekimleri ve post prodüksiyonu sona eren ve 6 aralık’ta gösterime gireceği açıklanan film, ortaya çıkan skandallar nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

Filmin gerçek yaşam öyküsünü ele aldığı Bernard Garrett Sr.’ın oğlu hakkında kızkardeşlerinin “Bizleri çocukluğumuz boyunca taciz etti” şeklinde iddiaların ortaya çıkması, George Nolfi’nin yönetmenliğini yaptığı filmin galasının iptal edilmesine, gösterim tarihinin ise süresiz olarak ertelenmesine neden oldu. Filmin, Apple TV +’ta gösterip gösterilmeyeceğine de gelecek hafta karar verilecek.

Filmde Bernard Garrett Sr.’ı Anthony Mackie canlandırmıştı. Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult ve Nia Long yardımcı rollerdeydi. Hakkında taciz iddiaları bulunan Garrett Jr. ise filmin yapımcılarından biriydi… Garrett Jr., filmde kızkardeşlerinin görünmemesi için babasının hayat hikayesinde değişiklikler de yapmış gibi görünüyor…