En son Disney’in Doctor Strange ve Rogue One filmlerinde rol alan usta aktör Mads Mikkelsen setlere döndü. Mikkelsen, Arctic adı verilen filmin başrolünü üstleniyor. Hannibal dizisinin yapımcısı Martha De Laurentiis’in yapımcılığını üstlendiği Arctic‘i Joe Penna yönetiyor. Mikkelsen, kutuplarda sıkışmış, uzun zamandır kurtarılmayı bekleyen bir adamı oynuyor. Beklediği yardım gelirken bir kaza yaşanacak, böylelikle adam bu tek şansını da kaybetmiş olacak. Ardından adam kamp yapma, ya da ucunda ölüm olsa da kurtuluş için soğukta yola çıkma kararları arasında kalacak, olaylar gelişecek. Hayatta kalma mücadelesini konu alan Arctic 2018’de vizyona girecek.