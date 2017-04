Geçtiğimiz yıl vizyona giren Star Wars: The Force Awakens’ın senaryosunu sır gibi gizli tutma konusunda oldukça başarılı olan Disney, aynı performansı Rogue One: A Star Wars Story için gösteremedi....

Şu sıralar hem "Rogue One: A Star Wars Story"de, hem de "Doctor Strange"de oynayan usta aktör Mads Mikkelsen'in "Doctor Strange"deki rolü açıklandı....

İlk gösterimini Cannes'da gerçekleştiren ve pek beğenilmeyen western filmi "The Salvation" başarılı oyunculukları kadar her şeyi ama her şeyi kısa kesmesiyle de öne çıkıyor......